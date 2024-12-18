Подоляк заявив, що більшість чиновників в Україні працюють без корупції

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що більшість адміністративного апарату України — не корумповані. За його словами, є чиновники, які працюють в межах своїх завдань.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE у середу, 18 грудня.

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Подоляк зазначив, що не всі чиновники України працюють в межах корупції.

"Якби все було пронизане корупцією, воно б не працювало. Тому що корупція — замінник компетенції. Ми просто звикли так говорити, що всі "сірі". Але ні — є "сірі", є "чорні" навіть і є "білі". І цих "білих" — набагато більше", — наголосив він.

Нагадаємо, заступник голови НАЗК Сергій Гупяк заявив, що під час війни корупція зросла в сферах із підвищеним попитом на держпослуги.

Раніше перший заступник очільника ВРУ Олександр Корнієнко анонсував створення "Дія.Офісу" для боротьби з корупцією в держпослугах.