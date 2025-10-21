Видео
Более 20 ударов — оккупанты атаковали Черниговскую область

Более 20 ударов — оккупанты атаковали Черниговскую область

Дата публикации 21 октября 2025 16:50
обновлено: 16:57
Атака по Новгороду-Северскому 21 октября - что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

Во вторник, 21 октября, российские войска нанесли удары по Новгороду-Северскому в Черниговской области. Сейчас зафиксировано около 20 ударов "Шахедов".

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов в Facebook.

Атака по Новгороду-Северскому

"Всем оставаться в укрытиях", — пишет Александр Селиверстов.

На канале Суспільне опубликовали видео обстрела.

Позже стало известно, что погибли четыре человека, еще четверо ранены из-за дроновой атаки в Новгород-Северском Черниговской области. Среди пострадавших от атаки 10-летний ребенок.

Напомним, что вчера громко было в Одесской области. Враг пытался атаковать регион дронами, также военные фиксировали скоростную цель после информацию об угрозе баллистики.

Также мы писали, что 18 октября россияне атаковали Сумскую область дронами. В частности, враг попал беспилотником по АЗС.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
