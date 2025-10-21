Атака по Новгороду-Северскому 21 октября - что известно

Более 20 ударов — оккупанты атаковали Черниговскую область
Во вторник, 21 октября, российские войска нанесли удары по Новгороду-Северскому в Черниговской области. Сейчас зафиксировано около 20 ударов "Шахедов".
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов в Facebook.
Атака по Новгороду-Северскому
"Всем оставаться в укрытиях", — пишет Александр Селиверстов.
На канале Суспільне опубликовали видео обстрела.
Позже стало известно, что погибли четыре человека, еще четверо ранены из-за дроновой атаки в Новгород-Северском Черниговской области. Среди пострадавших от атаки 10-летний ребенок.
