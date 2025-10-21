Відео
Головна Новини дня Понад 20 ударів — окупанти масовано атакували Чернігівщину

Понад 20 ударів — окупанти масовано атакували Чернігівщину

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:50
Оновлено: 16:57
Атака по Новгороду-Сіверському 21 жовтня - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У вівторок, 21 жовтня, російські війська завдали ударів по Новгороду-Сіверському у Чернігівській області. Наразі зафіксовано  близько 20 ударів "Шахедів".

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов у Facebook.

Читайте також:
Більше 20 ударів — окупанти масовано атакували Чернігівщину - фото 1
Пост Селіверстова. Фото: скриншот

Атака по Новгороду-Сіверському

"Всім залишатись в укриттях", — пише Олександр Селіверстов.

На каналі Суспільне опублікували відео обстрілу.

Пізніше стало відомо, що загинули чотири людини, ще чотирьох поранено через дронову атаку у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Серед постраждалих від атаки 10-річна дитина.

Нагадаємо, що вчора гучно було в Одеській області. Ворог намагався атакувати регіон дронами, також військові фіксували швидкісну ціль після інформацію про загрозу балістики.

Також ми писали, що 18 жовтня росіяни атакували Сумську область дронами. Зокрема, ворог влучив безпілотником по АЗС.

вибух Чернігівська область обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
