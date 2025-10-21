Атака по Новгороду-Сіверському 21 жовтня - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У вівторок, 21 жовтня, російські війська завдали ударів по Новгороду-Сіверському у Чернігівській області. Наразі зафіксовано близько 20 ударів "Шахедів".

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Пост Селіверстова. Фото: скриншот

Атака по Новгороду-Сіверському

"Всім залишатись в укриттях", — пише Олександр Селіверстов.

На каналі Суспільне опублікували відео обстрілу.

Пізніше стало відомо, що загинули чотири людини, ще чотирьох поранено через дронову атаку у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Серед постраждалих від атаки 10-річна дитина.

Нагадаємо, що вчора гучно було в Одеській області. Ворог намагався атакувати регіон дронами, також військові фіксували швидкісну ціль після інформацію про загрозу балістики.

Також ми писали, що 18 жовтня росіяни атакували Сумську область дронами. Зокрема, ворог влучив безпілотником по АЗС.