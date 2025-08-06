Более ничем не ограничены — РФ готовит почву для размещения РСМД
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "более ничем не ограничена" в вопросах Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Он считает, что имеет полномочия предпринимать соответствующие действия.
Об этом сообщает росСМИ.
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"У России больше нет никаких ограничений по этому поводу, Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости делать соответствующие шаги", — заявил он, отвечая на вопрос российских пропагандистов относительно РСМД.
У Пескова уточнили, принимал ли президент РФ Владимир Путин какие-либо конкретные решения по развертыванию подобных ракетных систем.
"Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Все-таки речь идет о сфере обороны. Это достаточно чувствительная и непубличная область", — ответил он.
Напомним, что глава ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что в РФ объявили о прекращении выполнения моратория на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) наземного базирования.
Ранее российский диктатор Владимир Путин назвал условия РФ для завершения войны в Украине.
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