Кремль прокоментував відмову від РСМД

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "більш нічим не обмежена" у питаннях Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД). Він вважає, що має повноваження вживати відповідних дій.

Про це повідомляє росЗМІ.

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"У Росії більше немає жодних обмежень з цього приводу, Росія більше не вважає себе чимось обмеженою. Відповідно, Росія вважає себе вправі у разі потреби робити відповідні кроки", — заявив він, відповідаючи на запитання російських пропагандистів щодо РСМД.

У Пєскова уточнили, чи приймав президент РФ Володимир Путін які-небудь конкретні рішення стосовно розгортання подібних ракетних систем.

"Тут навряд чи варто очікувати анонсів. Все-таки йдеться про сферу оборони. Це досить чутлива та непублічна область", — відповів він.

Нагадаємо, що очільник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що в РФ оголосили про припинення виконання мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності (РСМД) наземного базування.

Раніше російський диктатор Володимир Путін назвав умови РФ для завершення війни в Україні.