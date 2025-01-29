Приостановка помощи от США — Белый дом отрицает разблокирование

Белый дом. Иллюстративное фото: Wikimedia

Сообщение о разблокировании замороженной федеральной помощи США не соответствует действительности. Распоряжения президента Дональда Трампа по поводу приостановки финансирования остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого домаКаролин Ливит в соцсети Х в среду, 29 августа.

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Федеральную помощь США не разблокировали

По словам Ливита, Белый дом не разблокировал замороженную федеральную помощь. В документе говорилось об отмене Меморандума.

"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами. Почему? Чтобы положить конец любой неразберихе, вызванной судебным запретом", — говорится в сообщении.

Пресссекретарь Белого дома подчеркнула, что распоряжения президента США Дональда Трампа по федеральному финансированию остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться.

Сообщение Каролин Ливит в Х

Напомним, 29 января издания The Hill и ряд других американских СМИ сообщили, что после сильного давления со стороны республиканцев административно-бюджетный офис администрации президента США Дональда Трампа разблокировал ранее замороженную федеральную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении сообщил, что Украина нашла средства на финансирование ключевых проектов.