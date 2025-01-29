Призупинення допомоги від США — Білий дім заперечив розблокування

Білий дім. Ілюстративне фото: Wikimedia

Повідомлення про розблокування замороженої федеральної допомоги США не відповідає дійсності. Розпорядження президента Дональда Трампа щодо призупинки фінансування залишаються в повній силі та будуть неухильно виконуватися.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівіт у соцмережі Х в середу, 29 серпня.

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Федеральну допомогу США не розблоковували

За словами Лівіт, Білий дім не розблоковував заморожену федеральну допомогу. У документі йшлося про скасування Меморандуму.

"Це не скасування замороження федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами. Чому? Щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною", — йдеться у повідомленні.

Прессекретарка Білого дому наголосила, що розпорядження президента США Дональда Трампа щодо федерального фінансування залишаються в повній силі та будуть неухильно виконуватися.

Повідомлення Каролін Лівіт у Х

Нагадаємо, 29 січня видання The Hill та низка інших американських ЗМІ повідомили, що після сильного тиску з боку республіканців адміністративно-бюджетний офіс адміністрації президента США Дональда Трампа розблокував раніше заморожену федеральну допомогу.

А Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що Україна знайшла кошти на фінансування ключових проєктів.