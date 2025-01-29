Призупинення допомоги від США — Білий дім заперечив розблокування

Білий дім заперечив розблокування федеральної допомоги США
Повідомлення про розблокування замороженої федеральної допомоги США не відповідає дійсності. Розпорядження президента Дональда Трампа щодо призупинки фінансування залишаються в повній силі та будуть неухильно виконуватися.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівіт у соцмережі Х в середу, 29 серпня.
Федеральну допомогу США не розблоковували
За словами Лівіт, Білий дім не розблоковував заморожену федеральну допомогу. У документі йшлося про скасування Меморандуму.
"Це не скасування замороження федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами. Чому? Щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною", — йдеться у повідомленні.
Прессекретарка Білого дому наголосила, що розпорядження президента США Дональда Трампа щодо федерального фінансування залишаються в повній силі та будуть неухильно виконуватися.
Нагадаємо, 29 січня видання The Hill та низка інших американських ЗМІ повідомили, що після сильного тиску з боку республіканців адміністративно-бюджетний офіс адміністрації президента США Дональда Трампа розблокував раніше заморожену федеральну допомогу.
А Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що Україна знайшла кошти на фінансування ключових проєктів.
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