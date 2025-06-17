США приостановили работу группы, которая должна была оказывать давление на РФ для ускорения мирных переговоров с Украиной

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа в течение последних недель свернула работу межведомственной группы, которая была создана для разработки стратегий давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров по Украине. Это усилит беспокойство среди союзников в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

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Остановка работы межведомственной группы

Несмотря на предвыборные обещания завершить войну в Украине уже в первый день президентства, Трамп в последние месяцы демонстрирует растущее разочарование тем, что мирная инициатива не приносит результатов. По данным источников, он начал говорить, что США могут вообще отказаться от роли посредника.

По словам источников, группа прекратила работу, поскольку президент США не заинтересован в принятии более конфронтационной позиции по отношению к Москве.

"Работу остановили, потому что президента это уже не интересует. Вместо того чтобы делать больше, он, возможно, решил делать меньше", — говорит один из собеседников медиа.

О существовании этой рабочей группы ранее не сообщалось. Ее роспуск, вероятно, лишь усилит беспокойство среди союзников в Европе относительно того, как Трамп коммуницирует с Россией и насколько он готов поддерживать Украину — особенно накануне саммита НАТО в этом месяце.

Окончательным ударом по группе стало массовое увольнение сотрудников Совета национальной безопасности США (NSC) примерно три недели назад, в частности полной команды, которая занималась войной в Украине. Усилия координировались старшими сотрудниками NSC, но также включали представителей Госдепартамента, Минфина, Пентагона и разведки. Среди привлеченных был и Эндрю Пик — главный координатор NSC по Европе и России, который был уволен в мае.

Кто именно отдал приказ о прекращении работы группы — неизвестно. Но источники говорят, что после сокращений в NSC ее деятельность стала фактически невозможной.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп не смог прокомментировать очередную массированную атаку России на Киев, которая произошла в ночь на вторник 17 июня.

Также глава Белого дома объяснил, почему еще не ввел новые санкции против России.