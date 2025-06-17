США призупинили роботу групи, яка мала чинити тиск на РФ для прискорення мирних переговорів з Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа упродовж останніх тижнів згорнула роботу міжвідомчої групи, яка була створена для розробки стратегій тиску на Росію з метою пришвидшення мирних переговорів щодо України. Це посилить занепокоєння серед союзників у Європі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських посадовців.

Реклама

Читайте також:

Зупинення роботи міжвідомчої групи

Попри передвиборчі обіцянки завершити війну в Україні вже в перший день президентства, Трамп останніми місяцями демонструє зростаюче розчарування тим, що мирна ініціатива не приносить результатів. За даними джерел, він почав говорити, що США можуть узагалі відмовитися від ролі посередника.

За словами джерел, група припинила роботу, оскільки президент США не зацікавлений у прийнятті більш конфронтаційної позиції стосовно Москви.

"Роботу зупинили, бо президента це вже не цікавить. Замість робити більше — він, можливо, вирішив робити менше", — каже один зі співрозмовників медіа.

Про існування цієї робочої групи раніше не повідомлялося. Її розпуск, ймовірно, лише посилить занепокоєння серед союзників у Європі щодо того, як Трамп комунікує з Росією та наскільки він готовий підтримувати Україну — особливо напередодні саміту НАТО цього місяця.

Остаточним ударом по групі стало масове звільнення співробітників Ради національної безпеки США (NSC) приблизно три тижні тому, зокрема повної команди, яка опікувалася війною в Україні. Зусилля координувалися старшими співробітниками NSC, але також включали представників Держдепартаменту, Мінфіну, Пентагону та розвідки. Серед залучених був і Ендрю Пік — головний координатор NSC по Європі та Росії, якого було звільнено у травні.

Хто саме віддав наказ про припинення роботи групи — невідомо. Але джерела кажуть, що після скорочень у NSC її діяльність стала фактично неможливою.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп не зміг прокоментувати чергову масовану атаку Росії на Київ, яка сталася в ніч проти вівторка 17 червня.

Також глава Білого дому пояснив, чому ще не ввів нові санкції проти Росії.