Белый дом не услышал убедительных аргументов относительно ударов по РФ, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Иллюстративное фото: ОП

Официальные представители администрации президента США Джо Байдена и Пентагона отметили, что украинские лидеры не предоставили достаточно убедительных аргументов в поддержку атак на цели в России. Американское руководство считает, что подобные действия не принесут существенных преимуществ в контексте достижения победы для Украины.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

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В Белом доме и Пентагоне подчеркивают, что применение ракет против целей в Крыму, как это делала Украина, более действенная тактика, которая уже заставила Москву частично вывести свои войска с полуострова.

Представители Пентагона заявляют, что разрешение на атаки западными ракетами вглубь территории России "не оправдывает риск эскалации", поскольку запасы этих ракет ограничены. Москва уже переместила 90% самолетов, совершающих пуски управляемых бомб, за пределы досягаемости систем ATACMS.

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский заявил, что его план победы полностью готов, и сразу отметил, что в нем речь не идет о "заморозке" войны. Он хочет презентовать его президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу.

Основные тезисы этого плана остаются в тайне, но СМИ узнали его ключевые пункты. Среди них приглашение Украины к вступлению в НАТО и обязательства США постоянно помогать Украине современным оружием.