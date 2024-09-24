Білий дім не почув переконливих аргументів щодо ударів по РФ, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен. Ілюстративне фото: ОП

Офіційні представники адміністрації президента США Джо Байдена та Пентагону зазначили, що українські лідери не надали достатньо переконливих аргументів на підтримку атак на цілі в Росії. Американське керівництво вважає, що такі дії не принесуть суттєвих переваг у контексті досягнення перемоги для України.

Про це повідомило видання The Washington Post.

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В Білому домі та Пентагоні підкреслюють, що застосування ракет проти цілей у Криму, як це робила Україна, є більш дієвою тактикою, яка вже змусила Москву частково вивести свої війська з півострова.

Представники Пентагону заявляють, що дозвіл на атаки західними ракетами вглиб території Росії "не виправдовує ризик ескалації", оскільки запаси цих ракет обмежені. Москва вже перемістила 90% літаків, що здійснюють пуски керованих бомб, за межі досяжності систем ATACMS.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги повністю готовий, та одразу зазначив, що у ньому не йдеться про "заморозку" війни. Він хоче презентувати його президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Наразі основні тези цього плану залишаються в таємниці, але ЗМІ дізнались його ключові пункти. Серед них — запрошення України до вступу в НАТО та зобов'язання США постійно допомагати Україні сучасною зброєю.