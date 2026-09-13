Андрей Билецкий: У Украины есть шанс удержать пояс городов-крепостей

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть шансы удержать выгодные рубежи обороны и так называемый пояс городов-крепостей. По его словам, в течение ближайшего месяца украинские военные могут улучшить положение на отдельных участках Донецкого фронта.

Об этом Андрей Билецкий заявил в ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Новини.LIVE.

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Билецкий рассказал о ситуации на фронте

По его словам, у России есть две основные стратегические цели в войне против Украины. Первая —полный захват Донецкой и Луганской областей. Вторая предусматривает экономический и гражданский террор, направленный на ослабление воли Украины к сопротивлению, а также её экономических, энергетических и оборонных возможностей.

Билецкий отметил, что российское военное руководство поставило задачу захватить Донецкую и Луганскую области к середине апреля. В то же время политическое руководство РФ, по его словам, требует завершить это к началу 2027 года.

Украина может улучшить свои позиции в Донецкой области

Командир Третьего армейского корпуса считает, что украинские военные имеют возможность не только удержать нынешние рубежи обороны, но и улучшить положение на отдельных направлениях.

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"У украинского фронта есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны — так называемый пояс городов-крепостей, а также улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта", — заявил Билецкий.

Он добавил, что первые результаты таких изменений могут стать заметными уже в течение ближайшего месяца. По словам военного, они должны быть очевидны для международного сообщества.

Как писали Новини.LIVE, Андрей Билецкий рассказал, что глубина так называемых "килзон" на отдельных участках фронта может достигать 12–15 километров. По его словам, Украина в настоящее время имеет преимущество в создании таких зон, что дает Силам обороны дополнительные возможности на тактическом уровне.

Также Билецкий заявлял, что пехотная тактика России утратила прежнюю эффективность. Командир Третьего армейского корпуса отметил, что потери российских войск значительно превышают темпы набора, а новой тактики, которая могла бы обеспечить существенное продвижение, РФ пока не продемонстрировала.