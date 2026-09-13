Андрій Білецький: Україна має шанс втримати пояс міст-фортець

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має шанси втримати вигідні рубежі оборони та так званий пояс міст-фортець. За його словами, протягом найближчого місяця українські військові можуть покращити становище на окремих ділянках Донецького фронту.

Про це Андрій Білецький заявив під час Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Новини.LIVE.

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Білецький розповів про ситуацію на фронті

За його словами, Росія має дві основні стратегічні цілі у війні проти України. Перша — повне захоплення Донецької та Луганської областей. Друга передбачає економічний і цивільний терор, спрямований на послаблення волі України до спротиву, а також її економічних, енергетичних та оборонних можливостей.

Білецький зазначив, що російське військове керівництво поставило завдання щодо захоплення Донецької та Луганської областей до середини квітня. Водночас політичне керівництво РФ, за його словами, вимагає завершити це до початку 2027 року.

Україна може покращити позиції на Донеччині

Командир Третього армійського корпусу вважає, що українські військові мають можливість не лише втримати нинішні рубежі оборони, а й покращити становище на окремих напрямках.

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"В українського фронту є всі шанси втримати вигідні рубежі оборони — так званий пояс міст-фортець, а також покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту", — заявив Білецький.

Він додав, що перші результати таких змін можуть стати помітними вже протягом найближчого місяця. За словами військового, вони мають бути очевидними для міжнародної спільноти.

Як писали Новини.LIVE, Андрій Білецький розповів, що глибина так званих "кілзон" на окремих ділянках фронту може сягати 12–15 кілометрів. За його словами, Україна наразі має перевагу у створенні таких зон, що дає Силам оборони додаткові можливості на тактичному рівні.

Також Білецький заявляв, що піхотна тактика Росії втратила колишню ефективність. Командир Третього армійського корпусу зазначив, що втрати російських військ значно перевищують темпи набору, а нової тактики, яка могла б забезпечити суттєве просування, РФ поки не продемонструвала.