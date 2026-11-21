Командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Андрей Билецкий и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый. Фото: УНІАН

В субботу, 21 ноября, главнокомандующему Вооружёнными силами Украины, генерал-майору Михаилу Драпатому исполнилось 44 года. По случаю праздника командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, рассказал об опыте сотрудничества с ним и его отношении к военным. Также он упомянул о реформах в армии.

Об этом говорится в сообщении Третьего армейского корпуса, передает Новини.LIVE.

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Поздравление Третьего армейского корпуса. Фото: facebook.com/ab3.army

Билецкий рассказал о работе с Драпатым

По словам Билецкого, Третий армейский корпус работал под командованием Драпатого еще до его назначения главнокомандующим ВСУ.

"С самого момента создания Третий армейский корпус подчинялся Группировке объединенных сил, которой командовал Михаил Драпатый. И тогда, и сейчас он умеет прислушиваться к людям независимо от их званий и должностей. Наши инициативы всегда находили у него поддержку. Сегодня в группировке войск "Центр" мы имеем честь воплощать в жизнь его реформы", — отметил Билецкий.

Что пожелали Михаилу Драпатому

В Третьем армейском корпусе подчеркнули, что Драпатый возглавил украинскую армию в то время, когда задачи становились все сложнее, а силы истощались.

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Военные пожелали главнокомандующему здоровья, сил и вдохновения для построения новой украинской армии. Свое обращение они завершили словами "С верой в победу".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Андрей Билецкий остается штатным командиром Третьего армейского корпуса. Его временно отправили для командования группировкой войск "Центр". В настоящее время обязанности командира корпуса исполняет Дмитрий Рогозюк.

Также Новини.LIVE писали о назначении полковника Артема Мартыненко заместителем главнокомандующего ВСУ. Приказ был подписан 1 сентября 2026 года. Мартыненко будет отвечать за цифровизацию армии и внедрение новых информационных технологий.