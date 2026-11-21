Командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білецький та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Фото: УНІАН

У суботу, 21 листопада, головнокомандувачу Збройних сил України, генерал-майору Михайлу Драпатому виповнилося 44 роки. З нагоди свята командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, розповів про досвід співпраці з ним та його ставлення до військових. Також він згадав про реформи в армії.

Про це йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу, передає Новини.LIVE.

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Привітання Третього армійського корпусу. Фото: facebook.com/ab3.army

Білецький розповів про роботу з Драпатим

За словами Білецького, Третій армійський корпус працював під командуванням Драпатого ще до його призначення головнокомандувачем ЗСУ.

"Від самого створення Третій армійський корпус був підпорядкований Угрупованню об’єднаних сил, яким командував Михайло Драпатий. І тоді, і тепер він уміє чути людей незалежно від їхніх звань та посад. Наші ініціативи завжди знаходили в нього підтримку. Сьогодні в угрупованні військ "Центр" ми маємо честь втілювати в життя його реформи", — зазначив Білецький.

Що побажали Михайлу Драпатому

У Третьому армійському корпусі наголосили, що Драпатий очолив українське військо в час, коли завдання ставали складнішими, а сили виснажувалися.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Андрій Білецький залишається штатним командиром Третього армійського корпусу. Його тимчасово відрядили для командування угрупованням військ "Центр". На цей час обов'язки командира корпусу виконує Дмитро Рогозюк.

Також Новини.LIVE писали про призначення полковника Артема Мартиненка заступником головнокомандувача ЗСУ. Наказ підписали 1 вересня 2026 року. Мартиненко відповідатиме за цифровізацію армії та впровадження нових інформаційних технологій.