Портал возможностей для молодежи — Матвей Бедный назвал преимущества

Бедный анонсировал Портал возможностей — чем уникален
Молодежь со всей Украины 12 августа собралась в Киеве на главном мероприятии ко Дню молодежи — УкрМолФорум2025, который в этом году прошел под лозунгом "Молодежь Здесь". Во время этого события представили национальный Портал возможностей для молодежи, который поможет во всех отраслях.
Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Портал возможностей для молодежи
Во время этого мероприятия министр молодежи и спорта Матвей Бедный представил национальный Портал возможностей для молодежи. Это цифровой инструмент, который откроет доступ к образовательным, волонтерским, международным и профессиональным программам.
"Мы создали не просто портал — мы запустили механизм, который позволяет услышать каждого молодого украинца, независимо от того, где он находится. Ассистент "ИЗИ" станет вашим личным проводником в мире возможностей — от образования и карьеры до волонтерства и международных проектов", — подчеркнул министр.
По его словам, это канал прямой связи между молодежью и государством, который делает политику более целевой, современной и открытой. Бедный подчеркнул, что это первый шаг для создания большой экосистемы возможностей для молодежи.
Отметим, что на форуме к молодежи также обратился Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и сопредседатель Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины Александр Санченко.
Напомним, Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи. В настоящее время есть ограничения для выезда — 18 лет, теперь уровень хотят повысить до 22 лет.
В то же время Свириденко назвала количество молодежи, которая берет ипотеку на жилье. По ее словам, она бы очень хотела, чтобы еще больше молодых людей воспользовались этой возможностью.
Читайте Новини.LIVE!