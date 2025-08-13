Видео
Дата публикации 13 августа 2025 12:52
Портал возможностей для молодежи — Матвей Бедный назвал преимущества
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный на молодежном форуме. Фото: mms.gov.ua

Молодежь со всей Украины 12 августа собралась в Киеве на главном мероприятии ко Дню молодежи — УкрМолФорум2025, который в этом году прошел под лозунгом "Молодежь Здесь". Во время этого события представили национальный Портал возможностей для молодежи, который поможет во всех отраслях.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Портал возможностей для молодежи

Во время этого мероприятия министр молодежи и спорта Матвей Бедный представил национальный Портал возможностей для молодежи. Это цифровой инструмент, который откроет доступ к образовательным, волонтерским, международным и профессиональным программам.

"Мы создали не просто портал — мы запустили механизм, который позволяет услышать каждого молодого украинца, независимо от того, где он находится. Ассистент "ИЗИ" станет вашим личным проводником в мире возможностей — от образования и карьеры до волонтерства и международных проектов", — подчеркнул министр.

По его словам, это канал прямой связи между молодежью и государством, который делает политику более целевой, современной и открытой. Бедный подчеркнул, что это первый шаг для создания большой экосистемы возможностей для молодежи.

Украинский молодежный форум 2025. Фото: mms.gov.ua
Владимир Зеленский на молодежном форуме. Фото: mms.gov.ua
Военные на молодежном форуме. Фото: mms.gov.ua

Отметим, что на форуме к молодежи также обратился Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и сопредседатель Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины Александр Санченко.

Напомним, Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи. В настоящее время есть ограничения для выезда — 18 лет, теперь уровень хотят повысить до 22 лет.

В то же время Свириденко назвала количество молодежи, которая берет ипотеку на жилье. По ее словам, она бы очень хотела, чтобы еще больше молодых людей воспользовались этой возможностью.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
