Портал можливостей для молоді — Матвій Бідний назвав переваги

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний на молодіжному форумі. Фото: mms.gov.ua

Молодь з усієї України 12 серпня зібралась у Києві на головному заході до Дня молоді — УкрМолФорум2025, який цьогоріч пройшов під гаслом "Молодь Тут". Під час цієї події представили національний Портал можливостей для молоді, який допоможе у всіх галузях.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Портал можливостей для молоді

Під час цього заходу міністр молоді та спорту Матвій Бідний презентував національний Портал можливостей для молоді. Це цифровий інструмент, який відкриє доступ до освітніх, волонтерських, міжнародних та професійних програм.

"Ми створили не просто портал — ми запустили механізм, який дозволяє почути кожного молодого українця, незалежно від того, де він перебуває. Асистент "ІЗІ" стане вашим особистим провідником у світі можливостей — від освіти й кар’єри до волонтерства та міжнародних проєктів", — наголосив міністр.

За його словами, це канал прямого зв'язку між молоддю та державою, який робить політику більш цільовою, сучасною і відкритою. Бідний підкреслив, що це перший крок для створення великої екосистеми можливостей для молоді.

Український молодіжний форум 2025. Фото: mms.gov.ua

Володимир Зеленський на молодіжному форумі. Фото: mms.gov.ua

Військові на молодіжному форумі. Фото: mms.gov.ua

Зазначимо, що на форумі до молоді також звернувся Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України Олександр Санченко.

Нагадаємо, Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для молоді. На цей час є обмеження для виїзду — 18 років, тепер рівень хочуть підвищити до 22 років.

Водночас Свириденко назвала кількість молоді, яка бере іпотеку на житло. За її словами, вона б дуже хотіла, аби ще більше молодих людей скористалися цією можливістю.