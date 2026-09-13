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Главная Новости дня Бежали в поле: Полякова попала под атаку РФ на поезд в Польшу

Бежали в поле: Полякова попала под атаку РФ на поезд в Польшу

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13 сентября 2026 15:37
Полякова попала под атаку РФ на поезд в Польшу
Украинская певица Оля Полякова. Фото: Оля Полякова/Facebook

Певица Оля Полякова попала под российскую атаку во время поездки на поезде в Польшу. Пассажиров трижды эвакуировали из-за угрозы удара, а во время одной из эвакуаций в поезд попал "Шахед". После пережитого артистка вышла на связь и рассказала о случившемся в Instagram.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Оли Поляковой, опубликованное сегодня, 13 сентября.

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Полякова рассказала об атаке РФ на поезд

Украинская певица Оля Полякова ехала из Киева в Польшу вместе со своей младшей дочерью Алисой. По словам артистки, из-за угрозы российской атаки пассажирский поезд трижды эвакуировали.

Одну из ночных эвакуаций артистка показала в своих видео, опубликованных в Instagram. Во время третьей эвакуации пассажиры были вынуждены бежать в поле, после чего российский "Шахед" попал в поезд.

Полякова отметила, что они с дочерью успели отойти от поезда. Певица пояснила, что не публиковала информацию сразу, поскольку заботилась о безопасности и находилась в шоковом состоянии.

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Делясь своими впечатлениями от пережитого, артистка рассказала, что они услышали взрыв уже после того, как отошли от поезда, и понимали, что находились на безопасном расстоянии.

"Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что когда такое происходит — ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, следовавший в Польшу, трижды эвакуировали. В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Потому что мы очень быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе", — поделилась певица.

Артистка добавила, что эта поездка сильно её потрясла. Она также отметила, что ей ещё есть о чём рассказать о пережитом и что она до сих пор находится в шоке.

"Мне еще есть о чем рассказать, и многое меня очень потрясло", — сказала певица.

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Скриншот сообщения Поляковой/Instagram

Что известно о нападении на поезд

Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 13 сентября атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни. Удар произошел всего в двух километрах от государственной границы с Польшей. Благодаря своевременному предупреждению железнодорожной бригаде удалось избежать жертв среди пассажиров и персонала.

Новини.LIVE также писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск получил от главы ЦРУ Джона Ретклиффа отчет о возможных событиях в ближайшие месяцы. Он заявил, что Польша и Европа должны быть готовы к различным сценариям и возможным провокациям на восточном фланге ЕС. По словам Туска, Польша также ожидает возможных атак на пограничные переходы с Украиной, в частности на территории Польши.

Польша Укрзализныця Оля Полякова обстрелы война в Украине атака поезд
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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