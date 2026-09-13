Полякова потрапила під атаку РФ на потяг до Польщі

Українська співачка Оля Полякова. Фото:Оля Полякова/Facebook

Співачка Оля Полякова потрапила під російську атаку під час поїздки потягом до Польщі. Пасажирів тричі евакуювали через загрозу удару, а під час однієї з евакуацій у потяг влучив "Шахед". Після пережитого артистка вийшла на зв’язок та розповіла про подію в Instagram.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олі Полякової у не ділю, 13 вересня.

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Полякова розповіла про атаку РФ на потяг

Українська співачка Оля Полякова їхала з Києва до Польщі разом із молодшою донькою Алісою. За словами артистки, через загрозу російської атаки пасажирський потяг тричі евакуювали.

Одну з нічних евакуацій артистка показала у своїх відео, опублікованих в Instagram. Під час третьої евакуації пасажири були змушені бігти в поле, після чого російський "Шахед" влучив у потяг.

Полякова зазначила, що вони з донькою встигли відійти від потяга. Співачка пояснила, що не публікувала інформацію одразу, оскільки дбала про безпеку та перебувала в шоковому стані.

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Передаючи свої враження від пережитого, артистка розповіла, що вони почули удар уже після того, як відійшли від потяга, та усвідомлювали, що перебували на безпечній відстані.

"Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається — нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив "Шахед". Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху", — поділилася співачка.

Артистка додала, що ця поїздка сильно її вразила. Вона також зазначила, що має ще багато чого розповісти про пережите та залишається шокованою.

"Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована", — сказала співачка.

Скриншот повідомлення Полякової/Instagram

Що відомо про атаку на потяг

Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 13 вересня атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині. Удар стався лише за два кілометри від державного кордону з Польщею. Завдяки завчасному попередженню залізничної бригади вдалося уникнути жертв серед пасажирів і персоналу.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр Польщі Дональд Туск отримав від голови ЦРУ Джона Реткліффа звіт щодо можливих подій найближчими місяцями. Він заявив, що Польща та Європа мають бути готовими до різних сценаріїв і можливих провокацій на східному фланзі ЄС. За словами Туска, Польща також очікує можливих атак на прикордонні переходи з Україною, зокрема на території Польщі.