Люди идут по осеннему городу под дождём. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 октября 2026 года, магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность — очень низкой. Вероятность геомагнитных бурь и мощных солнечных вспышек остается незначительной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури 29 октября

В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на очень низком уровне. За это время на Солнце зафиксировали восемь вспышек класса B, которые практически не влияют на Землю.

По прогнозу на четверг, геомагнитное поле останется спокойным. Солнечная активность будет очень низкой, хотя сохраняется небольшая вероятность вспышки класса C.

Какова вероятность магнитных бурь сегодня

На 29 октября прогнозируются следующие показатели солнечной активности:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность солнечной вспышки класса M — 5%.

Вероятность солнечной вспышки класса X — 1%.

Количество солнечных пятен — 1.

Прогноз магнитных бурь с 29 по 31 октября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В периоды геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, головокружение, нарушения сна и раздражительность. В то же время научные данные не подтверждают однозначно, что именно магнитные бури вызывают эти симптомы.

Плохое самочувствие может иметь и другие причины, в частности недосыпание, стресс или хронические заболевания. Поэтому не стоит автоматически связывать появление симптомов с геомагнитными колебаниями.

Если симптомы не проходят или усиливаются, следует обратиться к врачу, а не объяснять их только солнечной активностью.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется, однако 1 ноября возможен геомагнитный шторм уровня G1, а 6 ноября — кратковременные колебания. Со 2 по 5 ноября и в течение остальной части месяца ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. В то же время прогноз является предварительным и может меняться в зависимости от солнечной активности, поэтому стоит следить за обновлениями.

Новини.LIVE писали, что ноябрь 2026 года начнётся относительно тёплой погодой: в первые дни месяца дневная температура воздуха составит +8…+12 °C. С середины месяца ожидается постепенное похолодание, а первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября. В конце месяца днем прогнозируют +2…+3 °C, а ночью температура может опускаться до -2 °C.