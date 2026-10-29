Люди йдуть осіннім містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 жовтня 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність буде дуже низькою. Імовірність геомагнітних штормів і потужних сонячних спалахів залишається незначною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 жовтня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на дуже низькому рівні. За цей час на Сонці зафіксували вісім спалахів класу B, які практично не впливають на Землю.

За прогнозом на четвер, геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде дуже низькою, хоча зберігається невелика ймовірність спалаху класу C.

Яка ймовірність магнітних бур сьогодні

На 29 жовтня прогнозують такі показники сонячної активності:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність сонячного спалаху класу M — 5%.

Ймовірність сонячного спалаху класу X — 1%.

Кількість сонячних плям — 1.

Прогноз магнітних бур з 29 до 31 жовтня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У періоди геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, втому, запаморочення, порушення сну та дратівливість. Водночас наукові дані не підтверджують однозначно, що саме магнітні бурі спричиняють ці симптоми.

Погане самопочуття може мати й інші причини, зокрема недосипання, стрес або хронічні захворювання. Тому не варто автоматично пов’язувати появу симптомів із геомагнітними коливаннями.

Якщо симптоми не минають або посилюються, варто звернутися до лікаря, а не пояснювати їх лише сонячною активністю.

Новини.LIVE інформували, що у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак 1 листопада можливий геомагнітний шторм рівня G1, а 6 листопада — короткочасні коливання. З 2 до 5 листопада та протягом решти місяця очікується переважно спокійна геомагнітна обстановка. Водночас прогноз попередній і може змінюватися залежно від сонячної активності, тому варто стежити за оновленнями.

Новини.LIVE писали, що листопад 2026 року розпочнеться відносно теплою погодою: у перші дні місяця температура повітря вдень становитиме +8…+12 °C. Із середини місяця очікується поступове похолодання, а перші нічні заморозки можливі вже 23 листопада. Наприкінці місяця вдень прогнозують +2…+3 °C, а вночі температура може опускатися до -2 °C.