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Без вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

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23 сентября 2026 10:31
Магнитные бури 23 сентября: предупреждение для метеозависимых
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Magnific

В среду, 23 сентября 2026 года, значительных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце не произошло ни одной вспышки. Геомагнитное поле прогнозируется от спокойного до активного уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитная активность 23 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце не произошло ни одной вспышки.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 23 сентября:

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  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 37.
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Прогноз магнитных бурь с 23 по 25 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Основные симптомы во время магнитных бурь

Влияние геомагнитной активности на самочувствие человека остается предметом научных исследований. Среди симптомов, которые люди могут связывать с периодами повышенной геомагнитной активности, называют головную боль, усталость, нарушения сна, головокружение и общее недомогание.

В то же время научные данные не подтверждают стабильной прямой связи между геомагнитной активностью и такими неспецифическими симптомами. Обзор 2026 года, в котором были проанализированы 29 исследований, отмечает, что результаты относительно влияния геомагнитных и других электромагнитных полей на частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма остаются неоднородными.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Исследователи также изучают возможную связь геомагнитных бурь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Систематический обзор и метаанализ 2025 года выявил статистическую связь между геомагнитными бурями и рисками инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома и инсульта. В то же время авторы подчеркнули, что к результатам следует относиться с осторожностью из-за небольшого количества включенных исследований и различий в их методологии.

Поэтому сама по себе магнитная буря не означает, что человек обязательно почувствует ухудшение самочувствия. Если появляются сильная или необычная головная боль, боль в груди, выраженная одышка, внезапная слабость, нарушение речи или онемение конечностей, такие симптомы не стоит объяснять только геомагнитной активностью — они требуют медицинской оценки.

Новини.LIVE сообщали, что сентябрь 2026 года не принесет сильных и продолжительных магнитных бурь, однако в течение месяца возможны отдельные геомагнитные возмущения. Слабые колебания прогнозируются в конце месяца. В дни повышенной солнечной активности рекомендуется больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.

Новини.LIVE также писали, что зима 2026–2027 годов в Европе в целом может оказаться теплее климатической нормы, но в Украине возможны короткие периоды морозов и снегопадов. Наибольшая вероятность зимних явлений приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими. Снег в Украине может чередоваться с оттепелями, а сезонный прогноз пока не позволяет определить точную погоду в отдельных городах.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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