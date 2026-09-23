Магнітні бурі 23 вересня: попередження для метеозалежних

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Magnific

У середу, 23 вересня 2026 року, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці не відбулося жодного спалаху. Геомагнітне поле прогнозують від спокійного до активного рівня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітна активність 23 вересня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За минулу добу на Сонці не відбулося жодного спалаху.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 23 вересня:

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ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 37.

Прогноз магнітних бур з 23 до 25 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Ключові симптоми під час магнітних бур

Вплив геомагнітної активності на самопочуття людини залишається предметом наукових досліджень. Серед симптомів, які люди можуть пов’язувати з періодами підвищеної геомагнітної активності, називають головний біль, втому, порушення сну, запаморочення та загальне нездужання.

Водночас наукові дані не підтверджують стабільного прямого зв’язку між геомагнітною активністю та такими неспецифічними симптомами. Огляд 2026 року, який проаналізував 29 досліджень, зазначає, що результати щодо впливу геомагнітних та інших електромагнітних полів на частоту серцевих скорочень і варіабельність серцевого ритму залишаються неоднорідними.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров’я

Дослідники також вивчають можливий зв’язок геомагнітних бур із серцево-судинними захворюваннями. Систематичний огляд і метааналіз 2025 року виявив статистичний зв’язок між геомагнітними бурями та ризиками інфаркту міокарда, гострого коронарного синдрому й інсульту. Водночас автори наголосили, що до результатів потрібно ставитися обережно через невелику кількість включених досліджень та відмінності в їхній методології.

Тому сама по собі магнітна буря не означає, що людина обов’язково відчує погіршення самопочуття. Якщо з’являються сильний або незвичний головний біль, біль у грудях, виражена задишка, раптова слабкість, порушення мовлення чи оніміння кінцівок, такі симптоми не варто пояснювати лише геомагнітною активністю — вони потребують медичної оцінки.

Новини.LIVE інформували, що вересень 2026 року не принесе сильних і тривалих магнітних бур, однак протягом місяця можливі окремі геомагнітні збурення. Слабкі коливання прогнозують наприкінці місяця. У дні підвищеної сонячної активності радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.

Новини.LIVE також писали, що зима 2026–2027 років у Європі може загалом виявитися теплішою за кліматичну норму, але в Україні можливі короткі періоди морозів і снігопадів. Найбільша ймовірність зимових епізодів припадає на січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими. Сніг в Україні може чергуватися з відлигами, а сезонний прогноз поки не дає змоги визначити точну погоду в окремих містах.