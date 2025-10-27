Видео
Україна
Видео

Без света еще две очереди — в Киеве и Днепре изменили графики

Без света еще две очереди — в Киеве и Днепре изменили графики

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 16:27
обновлено: 16:27
На Днепропетровщине и в Киеве 27 октября изменили графики отключений света
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

В Киеве и Днепропетровской области в понедельник, 27 октября, изменили графики отключений света. У некоторых потребителей электроэнергии не будет несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киеве

В столице отключение электроэнергии действует для таких очередей:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 27 жовтня
Графики отключений света в Киеве 27 октября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Києві 27 жовтня
Стабилизационные отключения света в Киеве 27 октября. Фото: ДТЭК

Отключение света в Днепропетровской области 27 октября

На Днепропетровщине также действуют графики отключений света для очередей с 1.1 до 6.2.

Відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня
Отключение света на Днепропетровщине 27 октября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 27 жовтня
Стабилизационные отключения света в Днепропетровской области 27 октября. Фото: ДТЭК

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября часть Сумской громады осталась без света в результате российских обстрелов.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
