На Днепропетровщине и в Киеве 27 октября изменили графики отключений света

Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

В Киеве и Днепропетровской области в понедельник, 27 октября, изменили графики отключений света. У некоторых потребителей электроэнергии не будет несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киеве

В столице отключение электроэнергии действует для таких очередей:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Графики отключений света в Киеве 27 октября. Фото: ДТЭК

Стабилизационные отключения света в Киеве 27 октября. Фото: ДТЭК

Отключение света в Днепропетровской области 27 октября

На Днепропетровщине также действуют графики отключений света для очередей с 1.1 до 6.2.

Отключение света на Днепропетровщине 27 октября. Фото: ДТЭК

Стабилизационные отключения света в Днепропетровской области 27 октября. Фото: ДТЭК

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября часть Сумской громады осталась без света в результате российских обстрелов.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день.