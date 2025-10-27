На Днепропетровщине и в Киеве 27 октября изменили графики отключений света

Без света еще две очереди — в Киеве и Днепре изменили графики
В Киеве и Днепропетровской области в понедельник, 27 октября, изменили графики отключений света. У некоторых потребителей электроэнергии не будет несколько часов.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве
В столице отключение электроэнергии действует для таких очередей:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Отключение света в Днепропетровской области 27 октября
На Днепропетровщине также действуют графики отключений света для очередей с 1.1 до 6.2.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 октября часть Сумской громады осталась без света в результате российских обстрелов.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день.
