На Дніпропетровщині та в Києві 27 жовтня змінили графіки відключень світла

Без світла ще дві черги — у Києві та Дніпрі змінили графіки
У Києві та Дніпропетровській області у понеділок, 27 жовтня, змінили графіки відключень світла. У деяких споживачів електроенергії не буде декілька годин.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Відключення світла в Києві
У столиці відключення електроенергії діє для таких черг:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня
На Дніпропетровщині також діють графіки відключень світла для черг з 1.1 до 6.2.
"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без світла внаслідок російських обстрілів.
Раніше у ДТЕК пояснили, чому графіки відключень світла можуть змінюватися декілька разів на день.
