Дата публікації: 27 жовтня 2025 16:27
Оновлено: 16:27
На Дніпропетровщині та в Києві 27 жовтня змінили графіки відключень світла
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

У Києві та Дніпропетровській області у понеділок, 27 жовтня, змінили графіки відключень світла. У деяких споживачів електроенергії не буде декілька годин.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відключення світла в Києві

У столиці відключення електроенергії діє для таких черг: 

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 27 жовтня
Графіки відключень світла в Києві 27 жовтня. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Києві 27 жовтня
Стабілізаційні відключення світла в Києві 27 жовтня. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня

На Дніпропетровщині також діють графіки відключень світла для черг з 1.1 до 6.2.

Відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня
Відключення світла на Дніпропетровщині 27 жовтня. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 27 жовтня
Стабілізаційні відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня. Фото: ДТЕК

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без світла внаслідок російських обстрілів.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому графіки відключень світла можуть змінюватися декілька разів на день.

Київ електроенергія Дніпропетровська область електропостачання відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
