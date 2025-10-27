На Дніпропетровщині та в Києві 27 жовтня змінили графіки відключень світла

Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

У Києві та Дніпропетровській області у понеділок, 27 жовтня, змінили графіки відключень світла. У деяких споживачів електроенергії не буде декілька годин.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відключення світла в Києві

У столиці відключення електроенергії діє для таких черг:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Графіки відключень світла в Києві 27 жовтня. Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення світла в Києві 27 жовтня. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня

На Дніпропетровщині також діють графіки відключень світла для черг з 1.1 до 6.2.

Відключення світла на Дніпропетровщині 27 жовтня. Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня. Фото: ДТЕК

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без світла внаслідок російських обстрілів.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому графіки відключень світла можуть змінюватися декілька разів на день.