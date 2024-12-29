В Укрэнерго сообщили, какими будут графики отключений завтра

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине в понедельник, 30 декабря, планируется ограничение применения электроэнергии. Будет применена одна очередь отключений.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Для бытовых потребителей ожидаются следующие графики отключений, а именно с 8 до 17 часов. Будет действовать одна очередь отключений. Для промышленности и бизнеса также будут действовать ограничения, а именно с 8 утра до 19 часов вечера.

"Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ввели ограничение потребления.

Также в 2025 году часть украинцев сможет пользоваться льготным тарифом на электроэнергию.