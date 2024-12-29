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Без світла 10 годин — Укренерго показало нові графіки на завтра

29 грудня 2024 18:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Укренерго повідомили, якими будуть графіки відключень завтра
Енергетики. Фото: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні у понеділок, 30 грудня, плануються обмеження застосування електроенергії. Буде застосована одна черга відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

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Для побутових споживачів очікуються наступні графіки відключень, а саме з 8 до 17 години. Діятиме одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу також діятимуть обмеження, а саме з 8 ранку до 19 години вечора.

"Причина запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня", — говориться у повідомленні.

В компанії наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

укренерго
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання.

Також у 2025 році частина українців зможе користуватися пільговим тарифом на електроенергію.

електроенергія Україна Укренерго світло графіки відключень світла

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