Графіки відключення світла в Україні 27 грудня — до котрої діятимуть обмеження

Енергетики. Фото: ДТЕК

Внаслідок масованого російського обстрілу 25 грудня енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Наразі зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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"Українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго повідомили, що з 8:00 до 17:00 сьогодні будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.

Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.

Людей просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів, коли з'являється світло.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання.

Також у 2025 році частина українців зможе користуватися пільговим тарифом на електроенергію.