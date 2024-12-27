Графики отключения света в Украине 27 декабря — до скольки будут действовать ограничения

Энергетики. Фото: ДТЭК

Вследствие массированного российского обстрела 25 декабря энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. Сейчас сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 27 декабря.

Читайте также:

Состояние энергосистемы Украины

"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго сообщили, что с 8:00 до 17:00 сегодня будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование.

Людей просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, когда появляется свет.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот;

Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого ввели ограничения потребления.

Также в 2025 году часть украинцев сможет пользоваться льготным тарифом на электроэнергию.