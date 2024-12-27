Графики отключения света в Украине 27 декабря — до скольки будут действовать ограничения

Состояние энергосистемы — до скольки сегодня будут выключать свет
Вследствие массированного российского обстрела 25 декабря энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. Сейчас сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 27 декабря.
Состояние энергосистемы Украины
"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго сообщили, что с 8:00 до 17:00 сегодня будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.
Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование.
Людей просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, когда появляется свет.
Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого ввели ограничения потребления.
Также в 2025 году часть украинцев сможет пользоваться льготным тарифом на электроэнергию.
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