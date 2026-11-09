Энергетик проводит ремонтные работы. Фото: УНИАН

Войска РФ вечером 9 ноября в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Сообщается, что удары были нанесены беспилотником Shahed-238. В результате обстрела более 60 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Николаевскую область беспилотниками

По словам Георгия Решетилова, вечером 9 ноября, в понедельник, российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области. Удар был нанесен дроном "Shahed-238" по Первомайскому району.

В результате атаки на энергетику области остались без электричества 60 788 потребителей.

Глава Николаевской ОВА сообщил, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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Сообщение главы Николаевской ОВА. Скриншот: Telegram

Мы писали, что президент Владимир Зеленский по итогам беседы с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщил, что украинская сторона получит срочные средства от ЕС на восстановление энергетики. Европейский Союз задействует специальный инструмент экстренной финансовой поддержки, ведь Украина в этом нуждается.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, по всей территории Украины фиксируются сложности с электроснабжением, хуже всего в Киеве. Сейчас страна работает над решением этого сложного вопроса. Ожидаются поставки генераторов, кабелей и другого важного оборудования из Германии и Испании.