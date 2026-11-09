Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Війська РФ ввечері 9 листопада вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Повідомляється, що удари були нанесені безпілотником Shahed-238. Внаслідок обстрілу понад 60 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає Новини.LIVE.

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РФ атакувала Миколаївщину безпілотниками

За словами Георгія Решетілова, ввечері 9 листопада, у понеділок, російська армія ударила по Миколаївській енергетичній інфраструктурі. Удар був нанесений дроном "Shahed-238" на Первомайський район.

Внаслідок атаки на енергетику області знеструмлено 60 788 споживачів.

Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Допис очільника Миколаївської ОВА. Скриншот: Telegram

Ми писали, що президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з очільницею Єврокомісії фон дер Ляєн повідомив, що українська сторона отримає термінові кошти від ЄС на відновлення енергетики. Європейський Союз активує спеціальний інструмент екстреної фінансової підтримки, адже Україна потребує цього.

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, по всій території України фіксуються складнощі з електропостачанням, найгірше в Києві. Наразі країна працює над розв'язанням цього складного питання. Очікуються поставки генераторів, кабелів та іншого важливого обладнання з Німеччини та Іспанії.