Канада и ЕС готовят договор об обороне в обход решению Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В понедельник, 23 июня, Европейский Союз и Канада подпишут соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Оно положит начало ряду обсуждений о возможностях более тесного сотрудничества.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о договоре ЕС и Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Брюссель вечером воскресенья, чтобы принять участие в ряде встреч. Одним из приоритетов его правительства является обеспечение участия Канады в SAFE — совместном фонде ЕС, который выделяет 150 миллиардов евро на финансирование военных закупок.

Правительство Канады сообщило, что предложенное соглашение позволит Канаде и странам-членам ЕС совместно работать в сфере военных закупок. Это поможет ускорить и удешевить поставки боеприпасов, а также объединить ресурсы для закупки дорогостоящих и сложных оборонных систем.

Карни проведет переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Лидеры намерены обнародовать совместное заявление, в котором изложат широкий перечень направлений, где Канада и ЕС планируют тесно сотрудничать в ближайшие годы.

Участие Канады в программе "Безопасность для Европы" (SAFE) — первом этапе предложенного ЕС плана ReArm стоимостью 800 миллиардов евро — даст канадским подрядчикам возможность продавать свою продукцию в рамках этого проекта и расширить свои рынки сбыта.

Канада не сможет воспользоваться кредитами ЕС, но может заключать совместные соглашения с европейскими государствами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неожиданно высказал идею присоединения Канады к Соединенным Штатам, отметив, что это решение будет выгодным для канадского населения.

А также стало известно, что Канада рассматривает возможность инвестирования в противоракетную систему "Золотой купол", которую предложил президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что уже обсуждал этот вопрос непосредственно с американским лидером.