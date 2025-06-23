Канада та ЄС готують договір про оборону в обхід рішенням Трампа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Reuters

У понеділок, 23 червня, Європейський Союз і Канада підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони. Вона започаткує низку обговорень про можливості більш тісної співпраці.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про договір ЄС та Канади

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя ввечері неділі, щоб взяти участь у низці зустрічей. Одним із пріоритетів його уряду є забезпечення участі Канади у SAFE — спільному фонді ЄС, який виділяє 150 мільярдів євро на фінансування військових закупівель.

Уряд Канади повідомив, що запропонована угода дозволить Канаді та країнам-членам ЄС спільно працювати у сфері військових закупівель. Це допоможе прискорити і здешевити постачання боєприпасів, а також об’єднати ресурси для закупівлі дорогих і складних оборонних систем.

Карні проведе переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Лідери мають намір оприлюднити спільну заяву, в якій викладуть широкий перелік напрямків, де Канада та ЄС планують тісно співпрацювати в найближчі роки.

Участь Канади в програмі "Безпека для Європи" (SAFE) — першому етапі запропонованого ЄС плану ReArm вартістю 800 мільярдів євро — дасть канадським підрядникам можливість продавати свою продукцію в межах цього проекту та розширити свої ринки збуту.

Канада не зможе скористатися кредитами ЄС, але може укладати спільні угоди із європейськими державами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп несподівано висловив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів, зазначивши, що це рішення буде вигідним для канадського населення.

А також стало відомо, що Канада розглядає можливість інвестування в протиракетну систему "Золотий купол", яку запропонував президент США Дональд Трамп. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що вже обговорював це питання безпосередньо з американським лідером.