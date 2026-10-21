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Главная Новости дня Без резкого похолодания, но с дождями: прогноз погоды на завтра

Без резкого похолодания, но с дождями: прогноз погоды на завтра

Ua ru
21 октября 2026 19:22
Прогноз погоды в Украине на 22 октября — Укргидрометцентр прогнозирует дожди Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 октября, погоду в Украине будет определять область высокого атмосферного давления, сформированная мощным антициклоном с северо-востока. В то же время из-за притока теплого и влажного воздуха из районов Черного и Азовского морей в некоторых областях возможны осадки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода 22 октября в Украине

В течение суток в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов ожидаются небольшие дожди, а днем в западных областях осадки усилятся до умеренных.

Без резкого похолодания, но с дождями: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 22 октября. Фото: Укргидрометцентр

Значительные дожди прогнозируются в Закарпатье и Прикарпатье. Без осадков будет на востоке и юго-востоке страны, а также ночью на западе. Ветер юго-восточный и восточный, скоростью 7–12 м/с. Днем в большинстве западных областей местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 °C, днём — +12…+17 °C. В южных областях будет теплее: ночью +9…+14 °C, а днем воздух прогреется до +15…+20 °C.

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На 22 октября синоптики объявили I уровень опасности — желтый — в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Без резкого похолодания, но с дождями: прогноз погоды на завтра - фото 2
Синоптическая карта. Фото: Укргидрометцентр

Днем там ожидаются значительные дожди. Такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, осенью магнитные бури могут ощущаться сильнее из-за сезонной перестройки организма. Сокращение светового дня и понижение температуры влияют на адаптацию к изменению погодных условий, из-за чего некоторые люди могут острее реагировать на изменения самочувствия.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года средняя температура воздуха в Украине, по прогнозу синоптиков, будет на 1–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца ожидаются резкие похолодания.

погода непогода Укргидрометцентр Украина дождь прогноз погоды
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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