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Головна Новини дня Без різкого похолодання, але з дощами: прогноз погоди на завтра

Без різкого похолодання, але з дощами: прогноз погоди на завтра

Ua ru
21 жовтня 2026 19:22
Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує дощі Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 жовтня, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, сформоване потужним антициклоном із північного сходу. Водночас через надходження теплого та вологого повітря з районів Чорного й Азовського морів у деяких областях можливі опади.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода 22 жовтня в Україні

Протягом доби в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів очікуються невеликі дощі, а вдень у західних областях опади посиляться до помірних.

Без різкого похолодання, але з дощами: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 22 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Значні дощі прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті. Без опадів буде на сході та південному сході країни, а також уночі на заході. Вітер південно-східний та східний, швидкістю 7–12 м/с. Удень у більшості західних областей місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, удень — +12…+17 °C. У південних областях буде тепліше: вночі +9…+14 °C, а вдень повітря прогріється до +15…+20 °C.

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На 22 жовтня синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий — у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Без різкого похолодання, але з дощами: прогноз погоди на завтра - фото 2
Синоптична карта. Фото: Укргідрометцентр

Удень там очікуються значні дощі. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, восени магнітні бурі можуть відчуватися сильніше через сезонну перебудову організму. Скорочення світлового дня та зниження температури впливають на адаптацію до зміни погодних умов, через що деякі люди можуть гостріше реагувати на зміни самопочуття.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року середня температура повітря в Україні, за прогнозом синоптиків, буде на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця очікуються різкі похолодання.

погода негода Укргідрометцентр Україна дощ прогноз погоди
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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