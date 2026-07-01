Без разрешения руководства: силовики и военные РФ бегут из Крыма

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Карина Приходько Редактор

Российские военные и силовики начали массово бежать из Крыма, не дожидаясь приказов высшего руководства из Москвы. Они пытаются избежать наказания за свои преступления на полуострове.

Об этом сообщила постоянная представительница президента в АР Крым Ольга Куришко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Оккупанты бегут из Крыма

Куришко рассказала, что оккупанты бегут, поскольку осознают, что находятся на полуострове незаконно, и пытаются избежать наказания за свои преступления.

"Силовики, военные вывозят свои семьи, а сегодня мы видим сообщения о том, что и сами они начинают покидать места дислокации, не дожидаясь определенного сигнала от центральной власти. Совершенно очевидно: они знают, что находятся там незаконно", — сообщила представительница президента в Крыму.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии для Новини.LIVE рассказал, что оккупированный Крым охватил топливный кризис, спровоцированный блокадой логистики со стороны Украины. Цены на бензин для гражданского населения там достигают 300–350 гривен за литр.

"Те, кто может просто подождать, пока перекупщики привезут им бензин, — 300–350 гривен уже было позавчера. […] А для гражданского населения бензина нет. То есть обычный гражданский житель может купить бензин только у перекупщика, больше нигде", — сказал он.

По словам Чубарова, дефицит топлива и остановка транспортных артерий мгновенно отразились на стоимости продовольствия. Поэтому оккупанты переложили все логистические расходы на плечи конечного потребителя.

"Все, что выращивается в Крыму, подорожало на 20–40%, чтобы покрыть расходы на бензин. А все, что привозится извне, подорожало в разы", — отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Как писали Новини.LIVE, Мариуполь охватил топливный кризис, который парализовал жизнедеятельность региона. В городе остановилась логистика и наблюдается дефицит товаров. Компании по доставке еды принимают оплату не деньгами, а бензином.

Также ситуация с поставками топлива ухудшается и в российских регионах. Причиной этого стали украинские удары по НПЗ РФ. Самая тяжелая ситуация сейчас в Липецкой области, а именно в городе Елец, где водители заявляют о полном отсутствии бензина почти на всех заправках.