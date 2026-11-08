Люди на осенней улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщают, что новая неделя в Украине начнётся с облачной погоды без осадков. В понедельник, 9 ноября, столбики термометров покажут от +8 °C до -9 °C. Холоднее всего будет в западных областях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog и Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 9 ноября

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в течение 9 ноября на территории Украины будет облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C.

Известно, что холоднее всего будет на западе — там ночью ожидается от -4 °C до -9 °C, а днём температура повысится до +3...+8 °C.

Карта прогноза погоды на 9 ноября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Какая погода будет в областях Украины 9 ноября

Специалисты Meteoprog сообщили, что в центре Украины ночью ожидается 0...+3 °C, днём потеплеет до +5...+6 °C. Это коснется Винницы, Черкасс, Кропивницкого, Полтавы и Днепра.

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На севере температура ночью составит около 0...+2 °C, днём — до +6 °C. В Киеве и Житомире днём ожидается +6 °C, это также касается Чернигова и Сум.

На западе ночью прогнозируется более низкая температура. Во Львове, Луцке и Тернополе будет около -1 °C, в Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и Черновцах — 0 °C. В Ужгороде ночью ожидается +1 °C, тогда как днем температура составит +3...+8 °C.

На востоке, в частности в Луганске, Донецке, Харькове, ночью прогнозируется около 0...+2 °C, днем — +5...+6 °C.

В то время как на юге, в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье ночью температура составит +1...+2 °C, днем — +6...+8 °C.

Мы писали, что, по словам синоптиков, в течение недели будет переменная облачная погода с периодическими осадками в разных регионах. В некоторых областях возможны заморозки до -2 °C, теплее всего будет на юге страны — столбики термометров покажут до +12 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в конце ноября дневная норма температуры опустится до +2…+3 °C, а ночью участятся заморозки. Накануне зимы будет облачная погода с прояснениями, ожидается увеличение количества осадков на территории Украины.