Люди на осінній вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомляють, що новий тиждень в Україні почнеться з хмарної погоди без опадів. У понеділок, 9 листопада стовпчики термометрів покажуть від +8 °C до -9 °C. Найхолодніше буде в західних областях.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Meteoprog та Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 9 листопада

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що протягом 9 листопада на території України буде хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Температура коливатиметься від +2 °C до -3 °C.

Відомо, що найхолодніше буде на заході — там вночі очікують від -4 °C до -9 °C, а вдень температура підвищиться до +3...+8 °C.

Карта прогнозу погоди на 9 листопада. Фото: facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в областях України 9 листопада

Фахівці Meteoprog повідомили, що в Центрі України у нічний час очікують 0...+3 °C, удень потепліє до +5...+6 °C. Це буде стосуватись Вінниці, Черкас, Кропивницького, Полтави та Дніпра.

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На півночі температура вночі буде близько 0...+2 °C, удень — до +6 °C. У Києві та Житомирі вдень очікується +6 °C, це також стосується Чернігова та Сум.

На заході вночі прогнозують нижчу температуру. У Львові, Луцьку та Тернополі буде близько -1 °C, у Рівному, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях — 0 °C. В Ужгороді у нічний час очікується +1 °C, тоді як удень температура становитиме +3...+8 °C.

На сході зокрема в Луганську, Донецьку, Харкові вночі прогнозують близько 0...+2 °C, удень — +5...+6 °C.

Тоді як на півдні, в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі уночі температура становитиме +1...+2 °C, удень — +6...+8 °C.

Ми писали, що за словами синоптиків протягом тижня буде мінлива хмарна погода з періодичними опадами в різних регіонах. У деяких областях можливі заморозки до -2 °C, найтепліше буде на півдні країни — стовпчики термометрів покажуть до +12 °C.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці листопада денна норма температури опуститься до +2…+3 °C, а вночі почастішають заморозки. Напередодні зими буде хмарна погода з проясненнями, очікується збільшення опадів на території України.