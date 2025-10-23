Де Ниро раскритиковал Трампа и высказался о митингах

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Голливудский актер Роберт Де Ниро поддержал протесты против лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, политик хочет навредить стране.

Об этом Роберт Де Ниро сказал в интервью MSNBC.

Заявление Де Ниро о Трампе

В результате протестов против Трампа под названием "Без королей" на улицы по всей территории США вышли миллионы людей. Де Ниро подчеркнул, что необходимо больше сопротивления.

"Политики признают это: либо столкнуться с гневом Трампа, либо с гневом народа — и они должны больше бояться гнева народа", — отметил актер.

Он назвал лидера США "инвазивным видом, который ничего не понимает о человечестве". По его словам, "Трамп не имеет эмпатии и хочет навредить стране".

"Это что-то глубоко психологическое в нем. Он хочет причинять боль людям. Он хочет навредить этой стране. Ему безразлично. Меня больше всего огорчает, что люди идут за ним", — отметил Де Ниро.

Кроме того, актер раскритиковал некоторых членов правительства США, среди которых госсекретарь Марко Рубио.

"Как они могут жить с собой после того, что позволили ему сделать? Не встали, даже не вышли, когда впервые встречали Зеленского, Рубио смотрел в камеру. Если бы имел "яйца", он бы вышел", — добавил Де Ниро.

Напомним, протесты против администрации Трампа стали крупнейшими в истории США. Люди вышли на улицы из-за несогласия с действиями президента.

Кроме того, на фоне протестов вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал видео, сгенерированное ИИ, на котором Трамп был в образе короля.