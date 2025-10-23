Де Ніро розкритикував Трампа та висловився про мітинги

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Голлівудський актор Роберт Де Ніро підтримав протести проти лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, політик хоче нашкодити країні.

Про це Роберт Де Ніро сказав в інтервʼю MSNBC.

Заява Де Ніро про Трампа

Внаслідок протестів проти Трампа під назвою "Без королів" на вулиці по всій території США вийшли мільйони людей. Де Ніро наголосив, що необхідно більше опору.

"Політики визнають це: або зіткнутися з гнівом Трампа, або з гнівом народу – і вони повинні більше боятися гніву народу", — зазначив актор.

Він назвав лідера США "інвазивним видом, який нічого не розуміє про людство". За його словами, "Трамп не має емпатії та хоче нашкодити країні".

"Це щось глибоко психологічне в ньому. Він хоче завдавати болю людям. Він хоче нашкодити цій країні. Йому байдуже. Мене найбільше засмучує, що люди йдуть за ним", — зауважив Де Ніро.

Крім того, актор розкритикував деяких членів уряду США, серед яких держсекретар Марко Рубіо.

"Як вони можуть жити з собою після того, що дозволили йому зробити? Не встали, навіть не вийшли, коли вперше зустрічали Зеленського, Рубіо дивився в камеру. Якби мав "яйця", він би вийшов", — додав Де Ніро.

Нагадаємо, протести проти адміністрації Трампа стали найбільшими в історії США. Люди вийшли на вулиці через незгоду з діями президента.

Крім того, на тлі протестів віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував відео, згенероване ШІ, на якому Трамп був в образі короля.