Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без королів — Роберт Де Ніро зробив різку заяву про Трампа

Без королів — Роберт Де Ніро зробив різку заяву про Трампа

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:26
Оновлено: 17:26
Де Ніро розкритикував Трампа та висловився про мітинги
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Голлівудський актор Роберт Де Ніро підтримав протести проти лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, політик хоче нашкодити країні.

Про це Роберт Де Ніро сказав в інтервʼю MSNBC.

Реклама
Читайте також:

Заява Де Ніро про Трампа

Внаслідок протестів проти Трампа під назвою "Без королів" на вулиці по всій території США вийшли мільйони людей. Де Ніро наголосив, що необхідно більше опору.

"Політики визнають це: або зіткнутися з гнівом Трампа, або з гнівом народу – і вони повинні більше боятися гніву народу", — зазначив актор.

Він назвав лідера США "інвазивним видом, який нічого не розуміє про людство". За його словами, "Трамп не має емпатії та хоче нашкодити країні".

"Це щось глибоко психологічне в ньому. Він хоче завдавати болю людям. Він хоче нашкодити цій країні. Йому байдуже. Мене найбільше засмучує, що люди йдуть за ним", — зауважив Де Ніро.

Крім того, актор розкритикував деяких членів уряду США, серед яких держсекретар Марко Рубіо.

"Як вони можуть жити з собою після того, що дозволили йому зробити? Не встали, навіть не вийшли, коли вперше зустрічали Зеленського, Рубіо дивився в камеру. Якби мав "яйця", він би вийшов", — додав Де Ніро.

Нагадаємо, протести проти адміністрації Трампа стали найбільшими в історії США. Люди вийшли на вулиці через незгоду з діями президента.

Крім того, на тлі протестів віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував відео, згенероване ШІ, на якому Трамп був в образі короля.

США Дональд Трамп протести актори Роберт де Ніро
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації