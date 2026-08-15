Без дождей и жарко: прогноз погоды в Украине на завтра

Люди в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 августа, в Украине ожидается преимущественно ясная и сухая погода без осадков. Температура воздуха днём составит +23…+33 °С. Наиболее жарко будет на юге, востоке и в Закарпатье, где столбики термометров местами поднимутся до +33 °С. В Киеве — около +30 °С. Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Какая будет погода в Украине 16 августа

По прогнозу Meteoprog, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в течение дня преобладает малооблачная или ясная погода. Ветер преимущественно восточный, 2–5 м/с, на юге и в отдельных западных областях его скорость составит до 8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 16 августа. Фото: Meteoprog

В центральных областях ночью температура опустится до +14…+17 °С, а днем воздух прогреется до +25…+30 °С.

На севере страны ночью ожидается +12…+17 °С, днем — +24…+30 °С. Прохладнее всего будет в Черниговской и Сумской областях.

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Погода на западе Украины

В западных областях также будет преимущественно сухо и солнечно. Ночью температура составит около +10…+19 °С, а днем — +23…+33 °С.

Самые высокие температуры прогнозируются в Закарпатье — до +30…+33 °С. Во Львовской области днем ожидается +23…+25 °С.

Какая будет погода на востоке

На востоке Украины 16 августа осадков не ожидается. В Харьковской области днем температура поднимется до +28…+30 °С, в Донецкой и Луганской областях — до +29…+31 °С.

Ночью в восточных областях прогнозируют +13…+18 °С.

Погода на юге

Теплее всего будет на юге страны. В Запорожской области днем ожидается +30…+32 °С, в Херсонской и Николаевской — до +31…+33 °С.

В Одесской области воздух прогреется до +29…+31 °С. В Крыму прогнозируют +30…+33 °С.

В течение суток в южных областях будет преимущественно ясно и сухо.

Погода в Киеве 16 августа

В столице 16 августа ожидается ясная погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью температура составит +14…+16 °С, днем — около +30 °С.

Ветер юго-восточный, 2–5 м/с.

Восход солнца в Киеве — в 05:47, закат — в 20:15. Продолжительность дня составит 14 часов 28 минут.

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие выходные в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода без значительных осадков. В воскресенье жара усилится и охватит большинство регионов, температура местами достигнет +33 °C. В Киеве выходные также пройдут без дождей, а уже на следующей неделе температура начнёт снижаться.

Новини.LIVE также писали, что август 2026 года в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы, а средняя температура превысит её на 1–3 °C. Наибольшая жара ожидается на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °C, при этом количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце августа жара должна ослабнуть.