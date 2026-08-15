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Головна Новини дня Без дощів та спекотно: прогноз погоди в Україні на завтра

Без дощів та спекотно: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 22:57
Без дощів та спекотно: прогноз погоди в Україні на завтра
Люди в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 16 серпня, в Україні очікується переважно ясна та суха погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме +23…+33 °С. Найспекотніше буде на півдні, сході та Закарпатті, де стовпчики термометрів місцями піднімуться до +33 °С. У Києві — близько +30 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Яка буде погода в Україні 16 серпня

За прогнозом Meteoprog, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому протягом дня переважатиме малохмарна або ясна погода. Вітер здебільшого східний, 2–5 м/с, на півдні та в окремих західних областях його швидкість становитиме до 8 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 16 серпня. Фото: Meteoprog

У центральних областях вночі температура опуститься до +14…+17 °С, а вдень повітря прогріється до +25…+30 °С.

На півночі країни вночі очікується +12…+17 °С, вдень — +24…+30 °С. Найпрохолодніше буде на Чернігівщині та Сумщині.

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Погода на заході України

У західних областях також буде переважно сухо та сонячно. Вночі температура становитиме близько +10…+19 °С, а вдень — +23…+33 °С.

Найвищі температурні показники прогнозують на Закарпатті — до +30…+33 °С. На Львівщині вдень очікується +23…+25 °С.

Якою буде погода на сході

На сході України 16 серпня опадів не очікується. У Харківській області вдень температура підніметься до +28…+30 °С, на Донеччині та Луганщині — до +29…+31 °С.

Вночі у східних областях прогнозують +13…+18 °С.

Погода на півдні

Найтепліше буде на півдні країни. У Запорізькій області вдень очікується +30…+32 °С, у Херсонській та Миколаївській — до +31…+33 °С.

На Одещині повітря прогріється до +29…+31 °С. У Криму прогнозують +30…+33 °С.

Протягом доби в південних областях буде переважно ясно та сухо.

Погода в Києві 16 серпня

У столиці 16 серпня очікується ясна погода з невеликою хмарністю, без опадів. Вночі температура становитиме +14…+16 °С, вдень — близько +30 °С.

Вітер південно-східний, 2–5 м/с.

Схід сонця у Києві — о 05:47, захід — о 20:15. Тривалість дня становитиме 14 годин 28 хвилин.

Новини.LIVE інформували, що вихідними в Україні очікується переважно суха та сонячна погода без істотних опадів. У неділю спека посилиться й охопить більшість регіонів, температура місцями сягне +33 °C. У Києві вихідні також минуть без дощів, а вже наступного тижня температура почне знижуватися.

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозом, буде теплішим за кліматичну норму, а середня температура перевищить її на 1–3 °C. Найспекотніше очікується на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °C, водночас опадів буде менше за норму. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, а наприкінці серпня спека має послабитися.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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