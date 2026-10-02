Бабье лето: прогноз погоды в Украине на 3 октября от Диденко

Люди гуляют по городу в теплую осеннюю погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 3 октября, в Украине ожидается сухая, ясная и солнечная погода. Ночью в большинстве регионов возможны заморозки, за исключением юга страны. Днем температура воздуха составит +14…+23 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

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Карта температур: Наталья Диденко/Facebook

Какая погода будет в Украине 3 октября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 3 октября погоду в Украине будет определять антициклон. Он принесет сухую и ясную погоду, а днем будет солнечно.

В то же время ясное небо ночью может вызвать заморозки в большинстве регионов Украины. Исключением станет южная часть страны.

Днём температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+20 °С. В Закарпатье будет теплее — +20...+23 °С. На северо-востоке Украины ожидается +14...+16 °С.

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В Киеве в ближайшие выходные ожидается сухая, ясная и солнечная погода. Максимальная температура воздуха в столице составит около +18 °С.

По предварительным прогнозам, дожди и похолодание в Украине ожидаются 9–10 октября.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года в Украине температура будет на 1–2 °С выше климатической нормы, но без резких похолоданий не обойдется. Во второй половине месяца прогнозируются ночные заморозки, а в Карпатах возможен первый снег. В то же время начало октября будет преимущественно сухим и тёплым, особенно на юге страны.

Новини.LIVE также писали, что октябрь 2026 года в целом пройдет без экстремальных магнитных бурь, но несколько опасных периодов все же прогнозируют. Самая мощная буря ожидается 12–16 октября, ещё одно геомагнитное возмущение — 22 октября. В начале и в конце месяца прогнозируются лишь слабые бури, в частности 1–3 и 28 октября.