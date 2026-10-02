Бабине літо: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня від Діденко

Люди гуляють містом під час теплої осінньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 3 жовтня, в Україні очікується суха, ясна та сонячна погода. Вночі у більшості регіонів можливі заморозки, за винятком півдня країни. Вдень температура повітря становитиме +14...+23 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Карта температур: Наталка Діденко/Facebook

Якою буде погода в Україні 3 жовтня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон. Він принесе суху та ясну погоду, а вдень буде сонячно.

Водночас ясне небо вночі може спричинити заморозки у більшості регіонів України. Винятком стане південна частина країни.

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +17...+20 °С. На Закарпатті буде тепліше — +20...+23 °С. На північному сході України очікується +14...+16 °С.

Читайте також:

Якою буде погода в Києві 3 жовтня

У Києві найближчими вихідними очікується суха, ясна та сонячна погода. Максимальна температура повітря у столиці становитиме близько +18 °С.

За попередніми прогнозами, дощі та похолодання в Україні очікуються 9–10 жовтня.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року в Україні температура буде на 1–2 °С вищою за кліматичну норму, але без різких похолодань не обійдеться. У другій половині місяця прогнозують нічні заморозки, а в Карпатах можливий перший сніг. Водночас початок жовтня буде переважно сухим і теплим, особливо на півдні країни.

Новини.LIVE також писали, що жовтень 2026 року загалом мине без екстремальних магнітних бур, але кілька небезпечних періодів усе ж прогнозують. Найпотужніша буря очікується 12–16 жовтня, ще одне геомагнітне збурення — 22 жовтня. На початку та наприкінці місяця прогнозують лише слабкі бурі, зокрема 1–3 та 28 жовтня.