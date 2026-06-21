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Главная Новости дня Бессент требовал от Трампа не пускать Зеленского в Белый дом

Бессент требовал от Трампа не пускать Зеленского в Белый дом

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Дата публикации 21 июня 2026 07:40
Что Скотт Бессет говорил о Владимире Зеленском
Скотт Бессент и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент якобы призвал президента Дональда Трампа не проводить встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. Кроме того, американский чиновник, возможно, допустил оскорбительные высказывания в адрес украинского лидера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Что пишут авторы новой книги о Трампе

Издание опубликовало отрывки из книги "Regime Change" журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона, которая должна выйти в свет в ближайшие дни. В ней описываются события второго президентского срока Дональда Трампа и внутренние дискуссии в его администрации.

По данным авторов, Бессент якобы неоднократно выступал против проведения встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете. Он якобы настаивал на том, чтобы украинского президента не принимали в Белом доме до подписания соглашения о полезных ископаемых, предложенного американской стороной.

Кроме того, в книге утверждается, что глава Минфина США использовал в частных беседах оскорбительные выражения в адрес Зеленского.

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Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Несмотря на якобы опровержения Бессента, встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась 28 февраля 2025 года. Как отмечают авторы книги, переговоры завершились напряженной дискуссией.

По их словам, Трамп и вице-президент Джей Ди Венс выражали недовольство тем, что Украина якобы недостаточно демонстрирует благодарность за американскую помощь.

Споры вокруг соглашения о полезных ископаемых

В книге также упоминается визит Скотта Бессента в Киев для обсуждения соглашения об украинских полезных ископаемых. Авторы утверждают, что во время переговоров между американским министром и Зеленским возник длительный спор.

Кроме того, документ вызвал дискуссии внутри самой администрации США. По информации журналистов, к проверке украинских поправок к соглашению якобы привлекали супругу вице-президента Джей Ди Венса Ушу Венс, имеющую юридическое образование.

На данный момент Министерство финансов США не комментировало информацию, обнародованную в книге.

Новини.LIVE сообщали, что Украина вошла в тройку стран с наибольшими гуманитарными потребностями, получающих масштабную финансовую поддержку от США. В целом Госдепартамент США выделил более миллиарда долларов для структур ООН, чтобы обеспечить людей в 40 странах продовольствием, водой и медикаментами.

Новини.LIVE сообщали, что Москва сохраняет существенное преимущество в военных ресурсах, однако Украина демонстрирует стойкость в противостоянии. По словам Дональда Трампа, украинские силы также располагают современным вооружением, в частности американского производства.

Владимир Зеленский США Скотт Бессент
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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