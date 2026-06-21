Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Бессент вимагав від Трампа не пускати Зеленського до Білого дому

Бессент вимагав від Трампа не пускати Зеленського до Білого дому

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 07:40
Що Скотт Бессет говорив про Володимира Зеленського
Скотт Бессент та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито закликав президента Дональда Трампа не проводити зустріч із Володимиром Зеленським у Білому домі. Також американський посадовець міг використовувати образливі висловлювання на адресу українського лідера.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на The Guardian.

Що пишуть автори нової книги про Трампа

Видання опублікувало уривки з книги "Regime Change" журналістів The New York Times Меггі Габерман та Джонатана Свона, яка має вийти друком найближчими днями. У ній описуються події другого президентського терміну Дональда Трампа та внутрішні дискусії в його адміністрації.

За даними авторів, Бессент нібито неодноразово висловлювався проти проведення зустрічі Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті. Він буцімто наполягав, щоб українського президента не приймали в Білому домі до підписання угоди про корисні копалини, запропонованої американською стороною.

Крім того, у книзі стверджується, що глава Мінфіну США використовував у приватних розмовах образливі характеристики щодо Зеленського.

Читайте також:

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

Попри нібито заперечення Бессента, зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбулася 28 лютого 2025 року. Як зазначають автори книги, переговори завершилися напруженою дискусією.

За їхніми словами, Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс висловлювали невдоволення через те, що Україна нібито недостатньо демонструє вдячність за американську допомогу.

Суперечки навколо угоди про корисні копалини

У книзі також згадується візит Скотта Бессента до Києва для обговорення угоди про українські корисні копалини. Автори стверджують, що під час переговорів між американським міністром та Зеленським виникла тривала суперечка.

Крім того, документ викликав дискусії всередині самої адміністрації США. За інформацією журналістів, до перевірки українських правок до угоди нібито залучали дружину віцепрезидента Джей Ді Венса Ушу Венс, яка має юридичну освіту.

Наразі Міністерство фінансів США не коментувало інформацію, оприлюднену в книзі.

Новини.LIVE інформували, що Україна увійшла до трійки країн із найбільшими гуманітарними потребами, які отримують масштабну фінансову підтримку від США. Загалом Держдепартамент США виділив понад мільярд доларів для структур ООН, щоб забезпечити людей у 40 країнах продовольством, водою та медикаментами.

Новини.LIVE повідомляли, що Москва зберігає суттєву перевагу у військових ресурсах, однак Україна демонструє стійкість у протистоянні. За словами Дональда Трампа, українські сили також мають сучасне озброєння, зокрема американського виробництва.

Володимир Зеленський США Скотт Бессент
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації