Що Скотт Бессет говорив про Володимира Зеленського

Скотт Бессент та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито закликав президента Дональда Трампа не проводити зустріч із Володимиром Зеленським у Білому домі. Також американський посадовець міг використовувати образливі висловлювання на адресу українського лідера.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на The Guardian.

Що пишуть автори нової книги про Трампа

Видання опублікувало уривки з книги "Regime Change" журналістів The New York Times Меггі Габерман та Джонатана Свона, яка має вийти друком найближчими днями. У ній описуються події другого президентського терміну Дональда Трампа та внутрішні дискусії в його адміністрації.

За даними авторів, Бессент нібито неодноразово висловлювався проти проведення зустрічі Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті. Він буцімто наполягав, щоб українського президента не приймали в Білому домі до підписання угоди про корисні копалини, запропонованої американською стороною.

Крім того, у книзі стверджується, що глава Мінфіну США використовував у приватних розмовах образливі характеристики щодо Зеленського.

Читайте також:

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

Попри нібито заперечення Бессента, зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбулася 28 лютого 2025 року. Як зазначають автори книги, переговори завершилися напруженою дискусією.

За їхніми словами, Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс висловлювали невдоволення через те, що Україна нібито недостатньо демонструє вдячність за американську допомогу.

Суперечки навколо угоди про корисні копалини

У книзі також згадується візит Скотта Бессента до Києва для обговорення угоди про українські корисні копалини. Автори стверджують, що під час переговорів між американським міністром та Зеленським виникла тривала суперечка.

Крім того, документ викликав дискусії всередині самої адміністрації США. За інформацією журналістів, до перевірки українських правок до угоди нібито залучали дружину віцепрезидента Джей Ді Венса Ушу Венс, яка має юридичну освіту.

Наразі Міністерство фінансів США не коментувало інформацію, оприлюднену в книзі.

Новини.LIVE інформували, що Україна увійшла до трійки країн із найбільшими гуманітарними потребами, які отримують масштабну фінансову підтримку від США. Загалом Держдепартамент США виділив понад мільярд доларів для структур ООН, щоб забезпечити людей у 40 країнах продовольством, водою та медикаментами.

Новини.LIVE повідомляли, що Москва зберігає суттєву перевагу у військових ресурсах, однак Україна демонструє стійкість у протистоянні. За словами Дональда Трампа, українські сили також мають сучасне озброєння, зокрема американського виробництва.