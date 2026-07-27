Бернем объявил о визите в Украину после встречи с Зеленским

Энди Бернем. Фото: The Times

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что в ближайшее время планирует посетить Украину после переговоров с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, первая встреча с главой украинского государства прошла в конструктивной и дружеской атмосфере и стала началом тесного сотрудничества между Киевом и Лондоном.

Об этом Бернем сообщил в комментарии Sky News, передает Новини.LIVE.

Бернем прокомментировал встречу с Зеленским

Глава британского правительства назвал переговоры с Зеленским "очень теплой" встречей. Он отметил, что стороны провели конструктивный диалог, а отношения между Украиной и Великобританией и в дальнейшем будут развиваться.

"Это была очень теплая встреча. Я думал, что мы хорошо поймем друг друга, и так и получилось, мы действительно очень хорошо поняли друг друга", — сказал Бернем.



По словам политика, значительная часть переговоров была посвящена вопросам безопасности. В частности, стороны обсудили укрепление противоракетной обороны Украины, а также защиту критически важной инфраструктуры в преддверии зимнего периода, когда Россия традиционно активизирует атаки на энергетические объекты.

Премьер-министр также подтвердил, что намерен в ближайшее время посетить Украину. По его словам, предстоящий визит станет продолжением договоренностей, достигнутых во время встречи с Зеленским, и позволит продолжить работу над вопросами оборонного сотрудничества и поддержки Украины.

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Как сообщали Новини.LIVE, 27 июля Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Великобританию для проведения переговоров с новым премьер-министром Энди Бернемом. Одной из ключевых тем визита стали дальнейшая военная поддержка Украины, развитие оборонного сотрудничества и укрепление безопасности на фоне полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский во время визита в Великобританию провел первую встречу с новоназначенным премьер-министром Энди Бернемом. Переговоры состоялись на борту авианосца HMS Queen Elizabeth, который находился на военно-морской базе в Портсмуте.