Бернем анонсував візит до України після зустрічі із Зеленським

Енді Бернем. Фото: The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що найближчим часом планує відвідати Україну після переговорів із Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, перша зустріч із главою української держави пройшла в конструктивній та дружній атмосфері й стала початком тісної співпраці між Києвом і Лондоном.

Про це Бернем повідомив у коментарі Sky News, передає Новини.LIVE.

Бернем прокоментував зустріч із Зеленським

Очільник британського уряду назвав переговори із Зеленським "дуже теплою" зустріччю. Він зазначив, що сторони провели конструктивний діалог, а відносини між Україною та Великою Британією й надалі будуть розвиватися.

"Це була дуже тепла зустріч, я думав, що добре з ним порозуміюся, і так і сталося, ми справді дуже добре порозумілися", — сказав Бернем.



За словами політика, значну частину переговорів присвятили безпековим питанням. Зокрема, сторони обговорили посилення протиракетної оборони України, а також захист критично важливої інфраструктури напередодні зимового періоду, коли Росія традиційно активізує атаки на енергетичні об'єкти.

Прем'єр-міністр також підтвердив, що має намір найближчим часом приїхати до України. За його словами, майбутній візит стане продовженням домовленостей, досягнутих під час зустрічі із Зеленським, та дозволить продовжити роботу над питаннями оборонної співпраці й підтримки України.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 липня Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії для проведення переговорів із новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Однією з ключових тем візиту стали подальша військова підтримка України, розвиток оборонного співробітництва та посилення безпеки на тлі повномасштабної війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський під час візиту до Великої Британії провів першу зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром Енді Бернемом. Переговори відбулися на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth, який перебував на військово-морській базі Портсмут.