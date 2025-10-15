Видео
Главная Новости дня Бережная может возглавить Минкульт — что известно

Бережная может возглавить Минкульт — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 14:34
Комитет рекомендовал назначить Бережную министром культуры
Татьяна Бережная. Фото: Facebook Бережной

Татьяна Бережная может стать новым министром культуры. Поддержать ее кандидатуру Верховной Раде советует Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в среду, 15 октября.

Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Решение комитета

Если парламент поддержит кандидатуру Бережной, то она займет должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины.

"Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на своем заседании 15 октября 2025 года рекомендовал Верховной Раде назначить Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины", — говорится в сообщении.

Справка

Бережная — юрист по образованию, адвокат.

С 2022 года была заместителем в то время министра экономики Юлии Свириденко. В июле 2025 года она стала исполняющей обязанности главы Минкульта.

В 2025 году Бережная была ответственной за представление Украины и реализацию национального павильона на Всемирной выставке 2025 в Осаке, Япония.

Напомним, 17 июля, Верховная Рада поддержала новое правительство Юлии Свириденко. Однако тогда не назначили главу Минкульта. Согласно процедуре, исполняющей обязанности стала первый заместитель Галина Григоренко.

Последним министром культуры в правительстве Дениса Шмыгаля был Николай Точицкий. Он пришел на должность в сентябре 2024 года.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
