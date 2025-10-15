Комітет рекомендував призначити Бережну міністром культури

Бережна може очолити Мінкульт — що відомо
Тетяна Бережна може стати новою міністеркою культури. Підтримати її кандидатуру Верховній Раді радить Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у середу, 15 жовтня.
Рішення комітету
Якщо парламент підтримає кандидатуру Бережної, то вона займе посаду Віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України.
"Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 15 жовтня 2025 року рекомендував Верховній Раді призначити Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України", — йдеться в повідомленні.
Довідка
Бережна — юристка за освітою, адвокатка.
З 2022 року була заступницею на той час міністерки економіки Юлії Свириденко. У липні 2025 року вона стала виконувачкою обов'язків очільниці Мінкульту.
У 2025 році Бережна була відповідальною за представлення України та реалізацію національного павільйону на Всесвітній виставці 2025 в Осаці, Японія.
Нагадаємо, 17 липня, Верховна Рада підтримала новий уряд Юлії Свириденко. Проте тоді не призначили очільника Мінкульту. Згідно із процедурою, виконувачкою обов'язків стала перша заступниця Галина Григоренко.
Останнім міністром культури в уряді Дениса Шмигаля був Микола Точицький. Він прийшов на посаду у вересні 2024 року.
